محافظ المنوفية يناقش آليات قبول الطلاب بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا لمناقشة أليات ووضع حلول جذرية لزيادة أعداد المقبولين بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بكافة الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، ومدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ ، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، مدير إدارة التجريبيات بالمديرية، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومدير النظم والتطبيقات بالديوان العام.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه قد بلغ إجمالي أعداد المتقدمين 9 آلاف و422 طالب وطالبة بنطاق المحافظة وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الفصول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات لهذا العام ليصبح 107 فصل دراسي بمدارس المحافظة بواقع 19 فصل زيادة عن القوة الاستيعابية للمدارس بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين ممن تجاوز سن الخامسة فأكثر استجابة لمطالب أولياء الأمور وحرصاً على مستقبل أبنائنا الطلاب التعليمي.

وخلال الاجتماع ، أوضح محافظ المنوفية أنه سيتم الإعلان عن نتيجة القبول بالمرحلة الأولى بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يوم 15 يوليو الجاري 2024وذلك من خلال الموقع الإلكتروني http://monufiaportal.com/StudNatega.aspx ، مؤكداً “أننا مستمرون في وضع وتنفيذ خطط مستقبلية للتوسع في إنشاء العديد من المدارس التجريبية بنطاق المراكز والمدن وخاصة التي يوجد بها كثافات طلابية كبيرة وإتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم وتقديم خدمة تعليمية متميزة”.

كما أكد محافظ المنوفية أن الدولة تولى اهتماما بالغاً بقطاع التعليم وتقديم كافة أوجه الدعم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية ، مشيراً إلى حرصه على التعاون التام مع كافة الجهات للارتقاء بالقطاع التعليمي بالمحافظة والعمل علي تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها علي الإبداع والابتكار لخدمة أبنائنا الطلاب.