وزير الخارجية الأردني: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث، موضحا ان هناك جهودا مصرية أردنية مشتركة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

واضاف وزير الخارجية الأردني، في كلمته خلال مؤتمر صحفي التي نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء، ان الاحتلال الإسرائيلي يمارس إجراءات غير شرعية لعرقلة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وتابع وزير الخارجية الأردني، ان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف القضاء على وكالة أونروا من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، موضحا ان تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر لمصر و الأردن ونرفضه بشكل مطلق.

وأوضح ان مصر والأردن يتفقان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل فوري وإيجاد حل شامل يعالج جذور الصراع، لافتا إلى أن إسرائيل حولت قطاع غزة إلى مقبرة للأطفال الفلسطينيين والقانون الدولي والقيم الإنسانية.