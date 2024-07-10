توريد 615 ألف طن قمح للشون والصوامع في الشرقية

وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وكيل وزارة التموين بمتابعة سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة لافتًا إلى أهمية التأكد من توافر كل الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة حتى نهاية الموسم.

ومن جانبه أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 615013 طنا و 203 كيلو جرامات قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة، مشيرة إلى أن هناك 58 صومعة وشونة عملت على استقبال الأقماح المحلية منذ بدء عملية التوريد.

وأضافت وكيل وزارة التموين، أنه تم انتظام أعمال توريد القمح في جميع المواقع التخزينية وتتسابق مراكز ومدن المحافظة في توريد الأقماح المحلية وجاءت بالترتيب كالآتي:

مركز أبو كبير بكمية توريد بلغت 91070 طنا و197 كيلو.

مركز الحسينية بكمية توريد بلغت 65183 طنا و 810 كيلو.

مركز صان الحجر بكمية توريد بلغت 54240 طنا و185 كيلو.

مركز بلبيس بكمية توريد بلغت 49669 طنا و868 كيلو.

مركز الزقازيق بكمية توريد بلغت 48043 طنا و273 كيلو.

مركز الصالحية الجديدة بكمية توريد بلغت 45266 طنا و495 كيلو.

مركز أبو حماد بكمية توريد بلغت 37362 طنا و875 كيلو.

مركز القرين بكمية توريد بلغت 35030 طنا و 372 كيلو.

مركز ههيا بكمية توريد بلغت 34718 طنا و 441 كيلو.

مركز منيا القمح بكمية توريد بلغت 30919 طنا و 363 كيلو.

مركز قصاصين الازهار بكمية توريد بلغت 29550 طنا.

مركز مشتول السوق بكمية توريد بلغت 16034 طنا و498 كيلو .

مركز كفر صقر بكمية توريد بلغت 14556 طنا و58 كيلو.

مركز القنايات كفر صقر بكمية توريد بلغت 14153 طنا و 812 كيلو.

مركز ديرب نجم بكمية توريد بلغت 13822 طنا 48 كيلو.

مركز فاقوس بكمية توريد بلغت 12410 أطنان و 476 كيلو.

علما بأن كمية القمح الموردة لصالح إنتاج التقاوي بلغ 23890 طنا وبذلك يكون إجمالي المورد هو 615013 طنا و 203 كيلو