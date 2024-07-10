المفتي يهنئ المستشار أحمد عبود بتوليه رئاسة مجلس الدولة

استقبل المستشار أحمد عبد الحميد عبود،رئيس مجلس الدولة، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة.

وأعرب المستشار أحمد عبد الحميد عبود خلال اللقاء عن خالص شكره وتقديره لفضيلته وتمنى دوام السداد والتوفيق للجميع بما يحقق مزيدًا من الرفعة والثقة لوطننا العزيز.

كان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين المستشار أحمد عبود رئيسًا لمجلس الدولة.

يذكر أن المستشار أحمد عبود ضمن أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة.

وسبق انتداب المستشار أحمد عبود في عدة جهات كمستشار لها، وانتدب المستشار أحمد عبود، مستشارًا قانونيًا لمحافظ القاهرة وهيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، وقطاع التليفزيون، ثم مستشارًا قانونيًا لوزير التجارة والصناعة لمدة 17 سنة منذ عام 2000 حتى ديسمبر 2016.