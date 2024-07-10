رغم إنهاء الإجراءات.. بعثة المنتخب الأوليمبي تنتظر التأشيرات للتوجه لمعسكر بوردو

أنهت بعثة المنتخب الأوليمبي إجراءاتها الخاصة باستخراج تأشيرات السفر الى مدينة بوردو بفرنسا وذلك لأداء مباراتين وديتين مع أوكرانيا يوم 14 يوليو الجاري ثم العراق يوم 17 يوليو استعداداً للمشاركة في منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن المنتظر استلام التأشيرات بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية طبقا لإجراءات السفارة الفرنسية، واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية خلال الساعات القادمة، ومن ثم التحرك الى مدينة بوردو الفرنسية.

وتسافر البعثة بالطائرة الخاصة التي تم حجزها وسداد تكاليفها بعد استلام التأشيرات.

هذا ويواصل المنتخب الأوليمبي تدريباته اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف بملعب الدفاع الجوي في إطار معسكره المغلق بالقاهرة، وأدى المنتخب تدريباته الثلاثاء تحت قيادة مديره الفني البرازيلي ميكالي.