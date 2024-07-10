أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه لا جذور ولا مجال لديه للوساطة والمحسوبية موضحا أن التقييم لأي مسئول يكون وفق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية والنزاهة .

محافظ الدقهلية لرؤساء المدن:" لا مجال للواسطة ومعيار التقييم الكفاءة:

وتابع محافظ الدقهلية خلال اجتماعه بأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزرات ورؤساء مجلس المدن والأحياء والمراكز، ان اي عمل في حد ذاته يعتبر رسالة فيها التحديات والصعوبات والقدرة علي مواجهة التحديات وتخطي الصعوبات هو النجاح الحقيقي.

وقال مرزوق: "مطلوب منا جميعا ان يؤدي كل منا عمله بالأمانة والصدق لتحقيق الأمن والاستقرار لوطننا العزيز مصر ".

واشار إلى اننا جميعا يؤدي رسالة كل في مجاله وعلينا ان نكون خط الدفاع الأول لتعميق الانتماء لدى المواطن من خلال تقديم الخدمات وتحقيق المطالب وحل مشكلاته، كما اشار ان العمل الجاد للجهاز التنفيذي أحد أدوات استنفار المواطنين وتماسكهم للمشاركة مع الدولة في تحقيق الامال والتطلعات وبناء المستقبل للاجيال القادمة.

حضر المجلس التنفيذي الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء.