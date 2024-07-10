الدبلومات الفنية 2024.. التعليم تستعد لإعلان نتيجة الدور الأول

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية 2024.

ومن المتوقع أن تعلن الوزارة نتيجة، امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية، بكل النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث – إعداد مهني – نظام السنوات الخمس – تعليم وتدريب مزدوج – تكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 خلال ساعات.

وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكل النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية 376 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة.

كما وصل عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

وأوضحت الوزارة أنه شارك (2030) مقيما ممثلا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامجا مطورا، وعدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة.

وتم تكليف بأعمال الامتحانات (181490) عضوا، داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين – ممتحنين – ملاحظين – إداريين).

ووصل عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوا، وعدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة، كما جاء عدد لجان الإدارة بجميع القطاعات (24) لجنة.