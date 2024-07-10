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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: "اجبروا بخاطر المواطنين"

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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شدد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ووكلاء الوزارات بضرورة حسن معاملة المواطنين وتلبية مطالبهم وبحث شكواهم والاستماع لها والعمل على حلها.

محافظ الدقهلية لرؤساء المدن: "اجبروا بخاطر المواطنين وخليك انسان"
 

وقال مرزوق خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الدقهلية، الذي عقده اليوم، موجها حديثه لرؤساء مجالس المدن والأحياء والمراكز ووكلاء الوزارات : "هتجبر بخاطر المواطن ربنا هيجبر بخاطرك..مستطردا بس تجبر بخاطره بجد..لازم يكون جواك انسان".

وأضاف أنه علي كل مسئول داخل محافظة الدقهلية ان يدرك مهامه ومسئولياته تجاه الآخرين وتفانيه في العمل بالإخلاص والصدق والوقوف الي جانب المواطن البسيط.

ولفت المحافظ، ان المسئول حين يؤدي عمله لوجه الله سيقابل من الله بخير لا يتصوره عقل.

حضر المجلس التنفيذي الدكتور احمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء.

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