"الموسيقيين": النقابة ليس لها دخل بما يحدث للمطربة شيرين

علق محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، على أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب قائلًا: "إن النقابة لا تتدخل في الخلافات الزوجية والعائلية والاجتماعية وأزمة شيرين مع طليقها حسام حبيب لا يخُص الفن ولا المسرح ولا أدائهم كمارسة مهنة".

وأكد عبدالله في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن موقف شيرين وحسام أمام النقابة هما زوجان بينهما خلافات زوجية وليست ممارسة مهنة لهما علي المسرح، متسائلًا ما دور النقابة في ذلك؟.

وتابع: "ما يحدث بينها هو سلوكي اجتماعي مثل أي زوجين ولا دخل للنقابة بهذه الخلافات نهائي ولا يجوز لها التدخل أبداً، مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات بينهما تنتهي بشكل ودي ولو لم يتم فضها وحلها تصبح في يد القضاء.