تصل إلى 80 ألف جنيه.. أسعار تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

يحيي المطرب تامر حسني حفلا غنائيا ضخما، ضمن فعاليات مهرجان العلمين بدورته الثانية، يوم 26 من الشهر الجاري، وسط حضور جماهيري كبير، ومن المقرر أن يقدم باقة متميزة من أعماله الغنائية.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني في مهرجان العلمين

طرحت شركة "تذكرتي" أسعار تذاكر حفل تامر حسني، التي انقسمت إلى 4 فئات، الفئة الأولى تصل إلى 80 ألف جنيه للتذكرة وسعتها 8 أفراد، أما الفئة الثانية فتصل إلى 50 ألف جنيه وسعتها 6 أفراد، الفئة الثالثة 850 جنيها، الفئة الرابعة والأخيرة تصل إلى 600 جنيه للتذكرة العادية.

تامر حسني يثير تساؤلات الجمهور بعد الظهور الأخير

أثار الفنان تامر حسني جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره الأخير حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" حليق الرأس مرتديًا ملابس بيضاء، وعلق قائلًا: "يا صباح الفل على الكل، بصورلكم حاجة جديدة جدا دلوقتي، بس مش جامدين جامدين".

تفاعل الجمهور بشكل كبير على هذه الصورة، من أبرز هذه التعليقات: "فين تامر يا جماعة ده البيج رامي، الفيلر والبوتوكس ضرب منه، أوفر صراحة، كأنه خرج من حلبة مصارعة، بيلعبوا بالفيلر في خلقة ربنا، اتغيرت أوي".

جدول حفلات مهرجان العلمين في دورته الثانية



يفتتح الكينج محمد منير حفلات مهرجان العلمين يوم 11 يوليو، يشارك المطرب كاظم الساهر في هذه الفعاليات يوم 18 يوليو، كما يقدم تامر حسني حفلا غنائيا يوم 26 يوليو، أما أمير الغناء العربي هاني شاكر فيقدم حفله يوم 1 أغسطس، بينما يقدم ورامي جمال وعمر خيرت الحفل يوم 2 أغسطس.

ويحيي الهضبة عمرو دياب حفلا في 9 أغسطس القادم، وفي 16 أغسطس يستمتع الجمهور بثلاث حفلات وهما مسار اجباري، سعاد ماسي، وحمزة نمرة، وفي 23 أغسطس يحيي فريق كايروكي حفلا غنائيا كبيرًا، ويختتم مطرب الراب ويجز فعاليات مهرجان العلمين في 30 أغسطس حيث يقدم باقة متميزة من أعماله الغنائية التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.