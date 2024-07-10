محافظ الدقهلية: رفع كفاءة شاملة لمدينة جمصة خلال أسبوعين

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه على رأس أولويات العمل ملفات النظافة والمرور والتصالح وإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والاستثمار والمراكز التكنولوجية مشيرًا إلى أنه سيجرى تنفيذ أعمال رفع كفاءة شاملة لمدينة جمصة خلال أسبوعين على الأكثر.

وأكد المحافظ خلال أول اجتماعاته بأعضاء المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والأحياء والمراكز على ضرورة أن تكون هناك نتائج سريعة وملموسة على أرض الواقع يستشعرها المواطنون في تلك الملفات.

محافظ الدقهلية يجتمع بأعضاء المجلس التنفيذي:

حضر المجلس التنفيذي الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، واللواء أيمن الشريف، وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وووكلاءالوزرات ورؤساء المدن والأحياء.

وخلال كلمته، وجه اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الشكر للقيادة السياسية علي الثقة الغالية لتوليه مسؤولية محافظة الدقهلية محافظًا لها، كما توجه بالشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وذلك على فترة العمل التي أداها بوزارة الداخلية وعلى الخبرات المكتسبة من جميع مهام العمل التي تولاها بالوزارة باعتبارها أحد أهم أسباب ترشيحه لتولي هذه المسئولية الجسيمة ليكون محافظا لمحافظة الدقهلية.



وقال اللواء مرزوق، إن محافظة الدقهلية من المحافظات العريقة التي تذخر برموزها الضاربة في جذور التاريخ وتمتلك كل المقومات التي تجعلها كمحافظة القاهرة مشيرًا إلى أن مواطنيها يستحقون منا جميعًا كل الجهود لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والتفاعل الجاد مع مشكلاتهم تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

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