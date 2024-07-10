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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء بالعياط

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شخص لقي مصرعه بصعق كهربائي بالعياط، عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

 

مات صعقًا بالكهرباء

البداية بإخطار تلقاه مأمور مركز شرطة العياط، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بمصرع شخص إثر إصابته بصعق كهربائي.

وعلى  الفور انتقلت قوة من مباحث المركز إلى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص، أن الجثة لشاب يدعى "حسن.إ" مقيم بالعياط، أصيب بصعق كهربائي تسبب في مصرعه، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

تم  نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه صعقا بالكهرباء