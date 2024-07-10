في ذكرى رحيله.. عمر الشريف سفير الفن العالمي.. العاشق لفاتن حمامة في التمثيل والحقيقة

تحل اليوم الموافق 10 يوليو، ذكرى رحيل الفنان عمرو الشريف، والذي رحل عن عالمنا بعد رحلة فنية صال وجال من خلالها عبر شاشات السينما المحلية والعالمية.

البداية صدفة تعلم الإنجليزية

كانت بدايات الطفل عمر الشريف فى مدرسة فرنسية داخل مصر، وكان نظام التعليم الفرنسي غير مهتم بالرياضة، إلى جانب نهم الطفل عمر بالأكل، أدى إلى زيادة وزنه.

قررت والدته أن تنقل عمر الشريف إلى المطبخ الأسوأ وهو الإنجليزي، إلى جانب أن المدارس البريطانية تهتم بالرياضة، لتساعد إبنها فى التخلص من الوزن الزائد، وبتلك الصدفه تعلم الطفل عمر الشريف اللغة الإنجليزية منذ الصغر وأتقنها، وحينما ينحت الفرصة للتمثيل فى فيلم بالسينما العالمية، كان إتقانه للغه الانجليزيه هو العامل الأساسي لإختياره.

صدفة البداية مع الفن

بدأ الفنان عمر الشريف حياته مع الفن بالصدفة، حيث كان أول وقوف له على خشبة المسرح المدرسي، بعد أن اختاره المخرج بالصدفة وهو يسير بين طرقات المدرسة، وبعد أن قدم الشخصية، لاقى قبولا وتصفيق الحضور أثناء العرض المسرحي، وهو ما جعل لديه شغف كبير لدخول عالم الفن، خاصةً أن أول يوم له بعد العرض المسرحي، ذهب للفصل الدراسي فى اليوم التالي وكان الطلاب ينظرون له نظرة شهرة وانبهار، وهنا قرر عمر الشريف أن تبدأ بينه وبين الفن حالة عشق أبدي.

رفض الأسرة لفكرة عمله بالتمثيل

كشف الفنان عمر الشريف أن مهنة الممثل فى فترة بداياته الفنية، كانت تمثل سبة، وكانت والدته ترى أنه "أرتيست"، وهو بمعنى أشبه بنظرتها للمهرج، وكانت العائلة والمحيط الخاص به.

وبعد أن واجه والدته بأنه سيكون ممثلا، أجابته أنه سيكون مخترعا وسيكون الأشهر على مستوى العالم، وكان والده يريد أن يعمل معه فى تجارة الخشب، إلا أن شغف الفنان عمر الشريف بالفن انتصر على رفض والديه ونظرات المجتمع آنذاك.

عمر الشريف وفاتن حمامة المحطة الأبرز في حياة العالمي

ملحمة الحب الأبدى، هكذا أقل ما توصف به تلك العلاقة، فتحدث الفنان عمر الشريف فى إحدى المقابلات التلفزيونية، بعد رحلته فى السينما العالمية، وتهافت المعجبات عليه من كل أجناس العالم، والوقوف أمام أشهر فاتنات السينما العالمية، إلا أنه اعترف أنه لم ولن يحب أى امرأه إلا فاتن حمامة، وأنها الحب الأبدى الذى ملأ قلبه، بل وأن أهم سنوات العمر كانت فترة زواجه منها.

ووصل الأمر أنه قال التصريح الأشهر له، أنه كان يتمنى الا يسافر إلى السينما العالمية، رغم نجاح رحلته الفنية، مقابل أن يعيش حياه مستقرة رفقة المرأة الوحيدة التى أحبها فاتن حمامة.

أبرز أعماله الفنية

قدم الفنان عمر الشريف رحلة فنية حافله بالأعمال الهامة، أبرز تلك الأعمال فيلم "صراع فى الوادى، صراع فى الميناء، لا أنام، موعد مع المجهول، إشاعة حب، فى بيتنا رجل، أيامنا الحلوة، حسن ومرقص".