رئيس نقل النواب يسأل وزراء المجموعة الاقتصادية عن آليات دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي

وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عدد من الأسئلة لوزراء المجموعة الاقتصادية “أحمد كجوك، وزير المالية، د. رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار”، خلال الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة اليوم .

حيث وجه النائب علاء عابد سؤال لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن ضعف أداء الهيئة العامة للاستثمار والرقابة المالية، وعدم ثبات إجراءات قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، مما يؤدي إلى وجود معوقات أمام المستثمرين ، وكل الاستثمارات تأتي باتفاقيات خاصة من السيد رئيس الجمهورية.

كما وجه عابد ، سؤال لوزيرا المالية ووزيرة التخطيط عن كيف سيتم دمج الاقتصاد الموازي الذي يشكل 56 في المائة من الاقتصاد المصري، في الاقتصاد الرسمي للدولة؟، وعن آلية منح الحوافز العامة والخاصة والإضافية والنوعية والجغرافية للمستثمر المحلي والأجنبي، وكيفية التغلب علي البطئ الشديد من لجان فض المنازعات بين الشركات لتصل لسنوات ويمثل معوقا للمستثمر، كيف سيتغلبون علي ذلك، وعن آلية تنفيذ خطة الحكومة والمدة الزمنية ومصادر التمويل.

وطالب النائب علاء عابد بضرورة إنشاء محكمة استثمار وتجارة، للفصل في منازعات الاستثمار، والمنازعات بين القطاع العام والقطاع الخاص، ومنع الممارسات الاحتكارية، لافتا إلى أن الضغوط علي المحكمة الاقتصادية كبيرة وكثيرة، وهناك قضايا منذ انشاء المحكمة الاقتصادية لم يتم الفصل فيها منذ عام 2008 حتي الآن، بالإضافة إلي عدم وجود تشريع موحد للاستثمار وضعف أداء البورصة.

واقترح النائب علاء عابد، بالأخذ بمخرجات الحوار الوطني وتوصياته الـ136 توصية وتنفيذها فوراً بشأن تبني مشروع قومي لضم الأنشطة الاستثمارية داخل الدولة لأي مشروع جاد يزيد على 100 ألف جنيه، ودعمها وتقنين أوضاعها فوراً.