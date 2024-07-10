وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد مستشفى حميات التل الكبير لمتابعة جودة الخدمات العلاجية

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، قسم الحضَّانات الجديد، بمستشفى حميات التل الكبير والذي يضم 16 حضّانة للأطفال المبتسرين.

وشددت خلال جولتها على الالتزام بإجراءات ومعايير مكافحة العدوى بالقسم وتفعيل غرفة لتحضير العلاج وإعادة ترتيب الغرف بما يلائم الوضع الأمثل لمسار العمل، وتكليف منسق مكافحة العدوى بوضع خطة لزيادة عدد المتدربين من الأطباء والتمريض على إجراءات مكافحة العدوى.

كما وجهت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بزيادة عدد أحواض غُسل الأيدي واعتماد وإضافة سياسات جديدة لمكافحة العدوى تضاف للمستشفى وبخاصة قسم الحضَّانات، والتوجيه بتخصيص غُرف للعزل بأقسام الداخلي، والتوصية بتدريب المعامل للطاقم الطبي على سَحب العينات والمزارع من المرضى.

جاء ذلك خلال الجولة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية بمستشفى حميات التل الكبير بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية بالوجود الميداني ومتابعة إنتظام سير العمل بالمنشآت الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.

واستكملت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم العلاج الطبيعي وأشادت بانضباط العمل، والتزام الفريق الطبي بالوجود في أماكن عملهم وتابعت حالات المرضى وحالات مصابي غزة وانتظام العمل بالخدمات الخارجية بالعيادة المسائية بالقسم وتشغيل الأجهزة التي تم تسلمها مؤخرًا، وهى جهاز free hand massage وجهازان تيارات متعددة.

وفى ختام الجولة حَرصت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية على الاجتماع بالفريق الطبي لمستشفى حميات التل الكبير برئاسة الدكتور أحمد موسي، وحضور فريق إشراف مديرية الصحة؛ لمناقشة سُبل تطوير الأداء وحل المشكلات ومتابعة كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة لمعالجة السلبيات التي تم رصدها بإجراءات مكافحة العدوى ومتابعة كفاءة وجودة الخدمة المقدمة للوصول لأفضل خدمة طبية متميزة للمواطنين.

كما قام فريق إشراف المديرية بالمرور على قسم العناية المركزة والإطمئنان على الحالة الصحية للمرضى والبالغ عددهم 10 مرضى، وتصحيح الخطأ الذي رصده الفريق فى الخدمة التمريضية، كما تم المرور على مطبخ المستشفى للإطمئنان على جودة وتوافر التويدات الغذائية.

وقامت الدكتورة داليا نور الدين، مدير إدارة مكافحة العدوى بالإسماعيلية، بتدريب 12 من الفريق الطبى من الأطباء والتمريض بقسم الحضَّانات على "ترصد عدوى المستشفيات".

ورافق وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، الدكتورة رضوى جنيد، مدير إدارة الطب العلاجى، الدكتورة داليا نور الدين، مدير إدارة مكافحة العدوى، الدكتورة حنان فؤاد، مدير إدارة العلاج الطبيعي، الدكتور كيرلس رزق، مدير إدارة العلاقات العامة وفريق إشراف مديرية الصحة بالإسماعيلية.