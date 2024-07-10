ضبط 4 أطنان و800 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء بالشرقية

شنت مديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، يرافقه عاطف مرقص، كبير مفتشي المديرية، بالإشتراك مع قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين الإبراهيمية برئاسة أحمد عبد الفتاح، للمرور على المحال والمخازن بنطاق مدينة الإبراهيمية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات متنوعة منها 96 شيكارة دقيق بلدي مدعم مهرب من المخابز البلدية بإجمالي 4 أطنان و800 كيلو دقيق، وحررت المحاضر اللازمة حيال أصحاب هذه المخازن غير المرخصة بناحية الإبرهيمية وعرضها على النيابة العامة لإجراء التحقيقات اللازمة بشأن تلك الوقائع.

ومن جانبه كلف المهندس حازم الاشموني، محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين والمهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل المديرية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.