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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ قنا يفاجئ المستشفى العام للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية.. صور

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
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فاجأ الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، أقسام وعيادات مستشفى قنا العام للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ومتابعة علاج المرضى والمترددين على المستشفى، رافقه الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور محمد الديب مدير عام مستشفي قنا العام بقنا.

وتفقد محافظ قنا بعض الأقسام كـ" العناية المركزة، ووحدتي القسطرة القلبية، وجراحات المناظير، العناية القلبية" والتقى بعدد من المرضى والمرافقين بالمستشفى للاطمئنان على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الطبية لهم والاستماع لشكواهم ومطالبهم.

ومن جانبه أكد محافظ قنا، أن من أولوياته العمل على تلبية طلبات المرضى، وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، معلنا عن التواصل مع وزارة الصحة لتسريع الإجراءات المتعلقة بالمرضى، وكذا مد المستشفيات بالأجهزة والمستلزمات المطلوبة خاصة أن الدولة تعمل على دعم القطاع الصحي والنهوض بالمستشفيات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها.

 محافظ قنا: سأقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة

وأشار محافظ قنا، إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات العامة في أوقات مختلفة، للوقوف على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفر كل الخدمات الطبية، مشيراً إلى تقديمه  سبل الدعم للمستشفيات والوحدات الصحية كافة والتي تخدم قطاعا كبيرا من المواطنين على مستوى المحافظة ومتابعة تقديم الخدمة للمرضى.
ووجه محافظ قنا، بسرعة عمل حصر باحتياجات القطاع الطبي بالمحافظة لتوفير كل المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات للتيسير علي المواطنين في تلقي العلاج وعدم تحمل مشقة السفر لمحافظات أخرى.

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