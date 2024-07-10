الصحة الفلسطينية: 4 مجازر في غزة راح ضحيتها 52 شهيدًا و208 مصابين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 52 شهيدا و208 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك ارتفاعا في عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 38295 شـهيدا و88241 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وتابعت وزارة الصحة الفلسطينية أن هناك 27 شهيدا وأكثر من 53 مصابا حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق النازحين في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوبي غزة، موضحا انه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.