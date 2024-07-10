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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف علي مواعيد وأسعار تذاكر قطارات تالجو علي خط القاهرة / الإسكندرية

قطار تالجو
قطار تالجو
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تعرض "البوابة نيوز" لمتابعيها مواعيد وأسعار تذاكر قطارات تالجو على خط القاهرة - الإسكندرية والعكس وهي كالأتي : 

أولًا: مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة - للإسكندرية

-يقوم القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 صباحًا ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.

-يقوم القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرًا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساءً.

-قيام قطار 2027 تالجو القاهرة / الإسكندرية من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساءً ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساءً.

ثانيًا: مواعيد قطار تالجو على خط الإسكندرية - للقاهرة

-يقوم قطار 2022 من القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

-يقوم القطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساءً.

- قيام قطار 2026 تالجو الإسكندرية - القاهرة من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساءً ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساءً.

وتأتي أسعار قطار تالجو على خط القاهرة إسكندرية والعكس كالأتي : 

-الدرجة الأولى 225 جنيهًا.

-الدرجة الثانية 150 جنيهًا.

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