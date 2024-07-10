«صرخة فتاة أنقذت الموقف».. المشدد 3 سنوات لعاطل حاول سرقة سيارة بالدقي

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بالشروع في سرقة سيارة بمنطقة الدقي.

متهم يحاول سرقة سيارة بالدقي

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «9324 /2023 - جنايات الدقي» أن المتهم (محمود. ا، 46 سنة، عاطل) في يوم 26/7/2023 بدائرة قسم شرطة الدقي، شرع في سرقة سيارة مملوكة للمجني عليه (عمرو . ن)، بأن ترقب فرصة مغادرة المجني عليه سالف الذكر للسيارة، وعندما ترك المجني عليه السيارة لشراء بعض احتياجاته من أحد المحلات، دلف المتهم إلى السيارة وهم باقتيادها قاصداً الاستيلاء عليها مستخدماً سلاحاً أبيض "سكين" مشهراً إياه بوجه فتاتين كانتا تستقلان السيارة.

وأوضحت التحقيقات في القضية أن الجريمة خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تجمع الأهالي لتلبية استغاثة وصرخات الفتاتين اللتين وجدتا داخل السيارة وقت تنفيذ مخطط المتهم بالسرقة، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم لحين حضور رجال الأمن، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.