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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت .. صالون نفرتيتي الثقافي يستضيف وزير الآثار الأسبق

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يستضيف صالون نفرتيتي الثقافي، د. ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية يوم السبت المقبل في السابعة مساء بجامعة عين شمس في حوار مفتوح حول المرأة ومكانتها عبر مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة. 

يناقش الصالون دور المرأة المصرية في الحياة السياسية وقدرتها على الوصول إلى سدة الحكم كملكة متوجة، ومنهن الملكة مريت نت أول ملكة تحكم فى العالم القديم، والملكة حتشبسوت المرأة الحديدية والملكة كليوباترا أشهر من حكمت مصر .

ويلقي الضوء على مكانتها في الحياة الاجتماعية والأسرية ودورها في الحفاظ على عادات وتقاليد مصر القديمة. 

كما يتناول اللقاء حكايات الحب والمعشوقات الجميلات التي لازمت أشهر ملوك مصر خلال قيادة البلاد عن نفرتاري والملك رمسيس الثاني، نفرتيتي والملك اخناتون، وعن شجرة الدر ودورها التاريخي في الحفاظ على الدولة المصرية.

صالون نفرتيتي الثقافي وزير الآثار الأسبق عصور الحضارة المصرية المرأة المصرية