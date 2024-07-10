الثانوية العامة 2024|رصد 5 حالات غش بامتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس

أدى اليوم الأربعاء، طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (العلوم) الامتحان فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية بإجمالي (419501) طالب وطالبة، وأدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) بإجمالي (99871) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي (192296) طالبا وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية) بإجمالي (1644) طالبا وطالبة، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى الفترة الأولى مادة علم النفس، والفترة الثانية مادة علم الاجتماع، بإجمالي (255) طالبا وطالبة.

وحرص الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمتابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما أكد الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال متابعة امتحانات الثانوية العامة الدور الأول على أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالب بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية، وطالبة بلجنة بإدارة العمرانية بمحافظة الجيزة، بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وفيما يتعلق بامتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، فقد تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية بمحافظة الشرقية، وطالب آخر بلجنة بإدارة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية باستخدام هاتف محمول أثناء نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية أثناء نشر أحد أجزاء مادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعة الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

يذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الأول يوم السبت الموافق 13 يوليو 2024، حيث يؤدي طلاب شعبة الرياضيات (التفاضل والتكامل)، كما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا الامتحان فى الفترة الأولى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في مادة التاريخ (ورقة أولى).