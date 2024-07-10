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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 5% في الأشهر الخمسة الأولى من 2024

الاقتصاد الروسي
الاقتصاد الروسي
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أظهرت أحدث التقديرات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا شهد ارتفاعا بنسبة 4.5 % على أساس سنوي في مايو 2024 وبنسبة 5% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.
ونقلت شبكة (البلقان) الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن كبير الاقتصاديين في مؤسسة التنمية الاقتصادية الروسية أندريه كليباتش قوله إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 كله قد يصل إلى 3.8 % مقابل نمو بنسبة 3.6 % شهدته روسيا في عام 2023، وهو أعلى من التوقعات الرسمية الحالية البالغة 2.8 %.
وفي أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2024 إلى 3.2 % من 2.6 % في توقعات يناير السابقة، كما قام البنك الدولي بتحديث توقعاته لروسيا، متوقعًا ديناميكيات أكثر تواضعًا للناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع نمو بنسبة 2.2%، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1 % فقط خلال عام 2025.
وأوضحت التقديرات أن النشاط الاقتصادي لشهر مايو لا يزال عند مستوى مرتفع، قبل رفع سعر الفائدة الرئيسي المتوقع من قبل البنك المركزي الروسي المعني بالنمو الاقتصادي الزائد.
 

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