بسبب الخلافات الأسرية| شاب يقتل شقيقه وزوجة أبيه في المنيا

قتل شاب شقيقه وزوجة أبيه بسبب وقوع خلافات أسرية بقرية البهنسا التابعة لمركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمد ضبش، مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء اشرف عبد المالك، مساعد مدير أمن المنيا للشمال، بورود بلاغ لمأمور مركز بني مزار بمقتل ربة منزل ونجل زوجها على يد شقيقه.

على الفور شكل اللواء حاتم ربيع، مدير مباحث المديرية، فريق بحث جنائي بإشراف العميد حمدي رفعت، رئيس مباحث المديرية وقيادة الرائد احمد سامي رئيس مباحث مركز بني مزار.

وبالانتقال تبين قيام "محمود ح ا" 30 سنة بقتل شقيقه “أحمد” 19 سنة، وزوجة أبيه "ثناء ز" 40 سنة، ربة منزل بسبب خلافات أسرية بينهما.

تم ضبط المتهم وبمواجهته بتحريات المباحث أقر بصحتها، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثث لمعرفة ملابسات وظروف الحادث والتصريح بدفنهما بعد التشريح.