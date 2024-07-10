ads
الأربعاء 10 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يتفقد عددًا من لجان امتحانات الثانوية العامة| صور

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، سير العمل بعدد من لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة قنا، للاطمئنان علي حسن سير وانتظام الامتحانات بمدرستي السيدة زينب الثانوية بنات، والشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية للبنين، رافقه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ووفاء رشاد مدير  إدارة قنا التعليمية.

محافظ قنا: انتظام سير الامتحانات دون شكاوى أو مشاكل

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على حسن وانتظام سير الامتحانات دون شكاوى أو مشاكل بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم والاجهزة الامنية.

وشدد محافظ قنا، علي اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس.

IMG-20240710-WA0008
IMG-20240710-WA0008
IMG-20240710-WA0007
IMG-20240710-WA0007
IMG-20240710-WA0006
IMG-20240710-WA0006
قنا امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة التربية والتعليم محافظ قنا