محافظ جنوب سيناء: أعد بنقل شكاوى مادتي الفيزياء والجغرافيا لوزير التربية التعليم

وعد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بنقل شكاوي عدد من طلاب الثانوية العامة، من مادتي الفيزياء والجغرافيا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء ذلك خلال تفقده، لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 في مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بمدينة شرم الشيخ.

رافقه خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، واللواء عماد فكري، نائب رئيس مدينة شرم الشيخ. كان الهدف من الزيارة متابعة سير امتحانات مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، وضمان توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

تجول محافظ جنوب سيناء، في جميع لجان الامتحانات، بما في ذلك اللجنة الخاصة بلجنة الدمج ولجنة المنازل، واطمأن على مستوى الامتحانات وتحدث مع الطلاب لمعرفة ما إذا كانت لديهم أي شكاوي، مؤكدًا أنه تم تجهيز اللجان بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، بالإضافة إلى تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، وتوفير مصدر بديل للكهرباء لتفادي انقطاعها وعدم تأثيرها على سير الامتحانات.

سنتصدي بكل حزم لمحاولات الغش

أكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتوفير الهدوء داخل اللجان، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، والتصدي بكل حزم لمحاولات الغش أو الخروج عن القواعد المنظمة للامتحانات لضمان سيرها بشكل منتظم.

وأعرب محافظ جنوب سيناء، عن تمنياته الخالصة بالتوفيق والنجاح للطلاب والطالبات، متمنيًا لهم الحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، التي انطلقت يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024، بلغ 1128 طالبًا وطالبة، موزعين على 8 لجان في مدن المحافظة باستثناء مدينتي سانت كاترين وطابا.