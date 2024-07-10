ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق للشهادة الثانية لرئيس "الفيدرالي الأمريكي" أمام الكونجرس

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، حيث اكتسب المعدن الأصفرًا زخمًا وسط ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3225 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 8 دولارات، لتسجل 2372 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3686 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2764 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2150 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25800 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهًا خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3200 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3210 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2356 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2364 دولارًا.

وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية وسط ترقب الأسواق للشهادة الثانية لرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم، وسط استمرار التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونجرس أمس الثلاثاء إن أحدث بيانات التضخم أظهرت بعض التقدم المتواضع وأن "المزيد من البيانات الجيدة" يمكن أن تفتح الباب أمام خفض أسعار الفائدة.

وشدد باول على أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ القرارات بشأن السياسة النقدية كل اجتماع، مضيفًا أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة جدًا لفترة طويلة جدًا قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وذكر باول كذلك أن قراءات التضخم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام لم تعزز ثقة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في أن التضخم أصبح تحت السيطرة.

وأشار، إمبابي، إلى أن توقف البنك المركزي الصيني عن شراء الذهب للشهر الثاني على التوالي قد يدفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن ارتفاع أسعار الذهب، حيث تعد الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الصيني أن احتياطياته من الذهب تبلغ 2264 طنًا.

وتوقع، أن تتراجع أسعار الذهب بالأسواق العالمية على المدى القريب، وإلى حين عودة البنوك المركزية للشراء مرة أخرى، بجانب قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة.

وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خطابات محافظي الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وأوستان جولسبي في وقت لاحق اليوم، ومن المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو غدًا الخميس، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة المقبل.