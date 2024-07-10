في 11 خطوة| نصائح لتكوين ثروة والدخول إلى بوابة الثراء

يحلم كل شخص أن يصبح ثريًا وأن يحقق ثروة في وقت قصير تساعده على الثراء والأموال تحتاج عدة نصائح وخطوات لكي تأتي فالطريق ليس سهلا ولكن عند اتباع نصائح الخبراء والأثرياء حول العالم فهو ليس مستحيلا وتبرز "البوابة نيوز" نصائح لتكوين ثروة ودخول إلى بوابة الثراء.

-نصائح لتكوين ثروة ودخول بوابة الثراء:

*عدم صرف كل الدخل وتوفير مبلغ شهري على حسب القدرة، بهدف توفيره كل شهر .

*تحديد الأهداف المالية التي يسعى لتحقيقها في مدة معينة.

*تحديد ميزانية معينة للشهر والمصروفات والأشياء الضرورية.

*استثمار المال الذي تم ادخاره ليساعد في كسب أموال جديدة.

*استثمار الوقت مثل الأغنياء، بتجنب ضياع الوقت أمام مشاهدة التلفاز، والأنترنت ويجب السعي حول التطوير وتعلم مهارات جديدة.

*الكفاح والعمل بجد وعدم الخوف من المخاطر، تعد المخاطرة المالية جزءًا من حياة العديد ممن يسعون لجمع الأموال.

*الأغنياء يعملون لساعات أطول من غيرهم.

*فكرة مشروع سريع الانتشار، لاستثمار المال فيه مثل سلسلة مطاعم، أو شيء يحتاجه سكان منطقة ومن هنا سوف يبدأ المشوار.

*البدء بمشروع خاص من خلال بذل الجهد، والوقت لذلك.

*تحديد راتب من المشروع محدد وغير كبير يمكنك الحصول عليه حتى لو كان مشروعك الخاص.

*تعلم مهارات وطرق التسويق للمشروع ليحظى بشهرة ونجاح.