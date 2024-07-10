نائب رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرضًا فنيًّا لمشروعات تخرج طلاب التربية النوعية

افتتح الدكتور عاصم فؤاد العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض مشروعات التخرج لطلاب قسم التربية الفنية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبدالبديع ، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، والدكتور أحمد فتحي، عميد الكلية السابق، والدكتور غادة يس بياض، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب القسم وذلك اليوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 بالكلية.

وأشاد الدكتور نائب رئيس جامعة الفيوم، بالأعمال الفنية والجهد المبذول من الأساتذة والطلاب في تنفيذ الأعمال الفنية للمعروضات مثمنًا استخدام الطلاب لخامات مستهلكة، وإعادة تدويرها في أعمال مستحدثة مقدمًا الشكر لجميع القائمين على المعرض متمنيًا لهم دوام التقدم.

المعرض يضم عددًا من مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة 2023/2024

ومن جانبه أوضح الدكتور هاني عبد البديع، القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، أن المعرض يضم عددًا من مشروعات التخرج لطلاب الفرقة الرابعة 2023/2024 بقسم التربية الفنية، مقسمين إلى مجموعات تعمل على تنفيذ مشروع محدد برؤية مختلفة وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأضاف القائم بأعمال عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، أن المعرض يتضمن نماذج مختلفة من اللوحات الفنية والجداريات التي تحاكي الحياة الريفية بالفيوم، استخدم خلالها الطلاب خامات الإمتحانات القديمة من بقايا أخشاب ونحاس وقطع نسيج وخيوط وإعادة تدويرها في تنفيذ أفكارهم المختلفة.

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