رئيس جامعة دمياط يستقبل المحافظ لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط صباح اليوم الاربعاء، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط والوفد المرافق له ، بحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة.

في مستهل اللقاء رحب رئيس الجامعة بمحافظ دمياط والوفد المرافق ، واستعرض اللقاء سبل التعاون المشترك والتنسيق بين الجامعة والمحافظة لخدمة المجتمع على مختلف الأصعدة الاقتصادية والبيئية والتنموية والصحية ، وسبل الاستعانة بالخبرات والكوادر البشرية وتوظيفها كون الجامعة صرحاً علمياً وبيتاً للخبرة.

وعلى هامش الزيارة عقد رئيس الجامعة اجتماعاً بحضور عمداء الكليات لتعريف محافظ دمياط بالجامعة ووحداتها وقياداتها.

أعقب ذلك اصطحاب رئيس الجامعة لمحافظ دمياط في جولة داخل حرم الجامعة، بدأت بتفقد مركز التميز البحثي في العلوم الزراعية المتقدمة ووحداته التي تشمل وحدة الميكروسكوب الإلكتروني والتحليل الكروماتوجرافي، ووحدة بحوث التقنية الحيوية الزراعية ، ووحدة بحوث البيولوجيا الجزيئية، والمعمل المركزي ، ومعمل تحليل وجودة الأغذية والأعلاف ، ومعمل التحليل الطيفي ، استمع خلالها لشرح تعريفي بمهام وإمكانيات كل وحدة ، أعقب ذلك مرورهما على كليات حرم الجامعة ومسطحاتها ووحداتها الإنشائية.

ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط عن بالغ سعادته وفخره بجامعة دمياط كونها صرح علمي يضم إمكانيات إنشائية وبحثية على أعلى مستوى ، مشيداً بدور الجامعة في خدمة المجتمع انطلاقاً من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية ليس على صعيد الجامعات المصرية فقط بل والممتد لخدمة المجتمع المدني ، كما وجه الكوادر الشبابية ممن التقى بهم خلال جولته بالمراكز البحثية بضرورة استغلال الإمكانيات المتميزة التي توفرها الجامعة دعماً لهم للارتقاء بمستوى البحث العلمي.