النشاط الثقافي في جامعة أسيوط ينظم دورتين تدريبيتين خلال الإجازة الصيفية

تقيم إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، دورتين تدريبيتين؛ الأولى تحت عنوان"إعداد مبدع"، متخصصة في إعداد المبدعين في المجالات الأدبية، والثقافية، وذلك في الفترة من 28 من يوليو إلى 1 من أغسطس المقبل، والدورة التدريبية الثانية بعنوان "إعداد عبقري"، في شتى مجالات المعرفة: (أدب، تاريخ، علوم، جغرافيا، قدرات ذهنية، معلومات عامه، وفن)، وذلك في الفترة من 4 إلى 8 من أغسطس المقبل، تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وذلك ضمن سلسلة من الدورات التدريبية، والندوات، وورش العمل التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي خلال أنشطة الفترة الصيفية، وعلى الراغبين في الاشتراك، التوجه إلى إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، للحجز ، وتسجيل الأسماء.