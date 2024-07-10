يورو 2024.. إنجلترا فى مواجهة ثأرية أمام هولندا

لا صوت يعلو الليلة فوق صوت المواجهة الثأرية المرتقبة بين المنتخب الهولندي، الذي يصطدم بنظيره الإنجليزي، وذلك فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تستضيفها ألمانيا.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى دور نصف النهائي، على حساب نظيره سويسرا، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليتجها إلى شوطين إضافيين ليسفر عن نفس النتيجة، وبعدها احتكما إلى ركلات الترجيح التى أعلنت فوز الأسود الثلاثة، بنتيجة 5 أهداف لثلاثة.

فيما تتواجد الطواحين الهولندية، فى دور نصف النهائي، بعد الفوز "بشق الأنفس"، على حساب تركيا، بهدفين لهدف، بعد أن كان المنتخب التركي الأقرب للتأهل، بفوزه بهدف عن طريق اللاعب صامت أكايدن، إلا أن ستيفان دي فري سجل هدف التعادل فى الدقيقة الـ 70، وميرت مولدر الذى سجل هدفا في مرماه فى الدقيقة الـ 76، نتيجة الضغط المستمر من هولندا.

لا تقبل تلك المباراة القسمة على اثنين، فيجب أن يكون هناك فائز بالمواجهة للوصول إلى نهائي يورو 2024.

تاريخ المواجهات

ويعتمد المنتخب الهولندى فى تلك المواجهة على تاريخ المواجهات التى تجمعه بالأسود الثلاثة، حيث التقيا فى 12 مباراة سابقة، حققت الطواحين الفوز فى 5 منها، وكان التعادل حاضرا فى 4 لقاءات، فيما كان انتصرت الأسود الثلاثة فى 3 مباريات فقط.

ومن المفارقات أن آخر مواجهة جمعت بين المنتخبين كانت أيضا فى نصف نهائى بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019، والتي اكتسحت فيها الطواحين الهولندية الأسود الثلاثة، بثلاثة أهداف لهدف، لتتأهل للنهائي الذي ظفر به المنتخب البرتغالى فى حضور "الدون" كريستيانو رونالدو ورفقائه.

هولندا تبحث عن لقب غائب من 1988

ويبحث المنتخب الهولندى عن اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1988، وهو اللقب الوحيد له فى تاريخه مع البطولة الأعرق في القارة العجوز.

ويتشابه مشوار تتويج المنتخب الهولندى فى تلك النسخة مع ظفره بنسخة 1988، والتي كانت تستضيفها ألمانيا أيضًا.

ولم يظهر المنتخب الهولندى حتى الآن بالمستوى المعهود فى بطولة أمم أوروبا 2024، تحت قيادة رونالد كومان المدير الفني للطواحين، وكانت دائما ما تحدث مقاعد البدلاء فى هذه النسخة فارق كبير من الفريق خلال مشواره.

حيث أحدث البديل فوت فيجورست، فارقا كبيرا في تأهل الفريق لهذا الدور، حيث يعتبر سببا رئيسيا في تأهل منتخب هولندا إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية، المقامة حالياً.

وشارك فيجورست صاحب الـ32 عاما، كبديل في الشوط الثاني أمام تركيا، ونجح في منح فريقه الدفعة لتحويل تأخره بهدف إلى فوز، بعد أن حل بديلا في جميع مباريات هولندا الأربع بالبطولة وسجل هدف الفوز على بولندا في المباراة الأولى من أول لمسة له في المباراة، كما أنه قدم تمريرة حاسمة ورغم أنه خاض 89 دقيقة فقط في البطولة، إلا أن قيمته كانت عالية للفريق.

إنجلترا تبحث عن التتويج الأول

على الجانب الآخر، يبحث المنتخب الإنجليزى عن التتويج الأول له فى تاريخه مع تلك البطولة الأعرق فى أوروبا، برغم قوة الأسود الثلاثة عبر تاريخ الساحرة المستديرة.

ويقود بيلينجهام، المنتخب الإنجليزى، أحلام الأسود الثلاثة للتأهل إلى نهائي للمرة الثانية على التوالى وفى تاريخ إنجلترا، وذلك بعد أن قدم موسمًا رائعا للغاية.

وسجل بيلنجهام هدفًا أكثر من رائعة وذلك أمام سلوفاكيا في ثمن النهائي، كما يمتلك المنتخب الإنجليزى فريق قوي يضم لاعبين رائعين، يبحث من خلال عشاق الساحرة المستديرة عن مشاهدة مباراة قوية.