«الإسكان الاجتماعي»: الصندوق لن يطرح وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل خلال الفترة الحالية

نفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الأخبار المتداولة ببعض مواقع التواصل الاجتماعى عن طرح الصندوق لوحدات سكنية جديدة ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي الدخل.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن فرق الرصد والمتابعة بالصندوق رصدت وجود عدة أخبار تزعم أن الصندوق طرح، اليوم، وحدات سكنية للمواطنين منخفضى الدخل، وقامت هذه الأخبار المنشورة إلكترونيا بنشر تفاصيل وشروط وأسماء مدن مزعومة لهذا الإعلان.

وتؤكد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، وأن الصندوق لم يطرح أي إعلانات في الوقت الحالي وليس بصدد طرح إعلانات خلال الفترة الحالية، مشددة على أن تركيز الصندوق حاليًا ينصب على تسليم الوحدات السكنية التي تم طرحها فى الإعلانات السابقة للمستفيدين.

وشددت مي عبد الحميد على أنه في حال طرح أي إعلانات جديدة سيتم إتاحتها بشكل رسمي من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي:www.shmff.gov.eg.

وحذرت الرئيس التنفيذي للصندوق المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيفة، التي تستهدف التلاعب بهم.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أنه يمكن للمواطنين التعرف على أبرز المعلومات والمستجدات من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.