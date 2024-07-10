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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أوهمته بالشراكة في مطعم.. ضبط سودانية نصبت على سعودي بالهرم

ارشيفية
ارشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط ربة منزل سودانية الجنسية لاتهامهما بالنصب على رجل سعودي بمنطقة الهرم، بعدما تقدم ببلاغ ضدها إلى الأجهزة الأمنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بسبب مطعم .. سيدة تنصب على رجل بالهرم

البداية بتلقي قسم شرطة الهرم بلاغًا من رجل سعودي يبلغ من العمر 50 عامًا أفاد تعرضه للنصب على يد سيدة سودانية تبلغ من العمر 40 عامًا.

 وأضاف الرجل في بلاغه أنه تعرف على السيدة بمنطقة الهرم، واتفقا على الشراكة فيما بينهما في مطعم مأكولات، وقبل البدء في تنفيذ المشروع، أبلغته السيدة بعدم قدرتها على إنشاء هذا المطعم، وأنها لا تستطيع إرجاع المبلغ الذي أخذته منه، تم عرض السيدة على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، بعد تحرير محضر واتخاذ كل الإجراءات القانونية.  

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