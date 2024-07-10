محافظ المنوفية يوجه بتنفيذ شبكة صرف مغطى لقرية شبشير طملاي

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، توجيهات بإدراج تنفيذ شبكة صرف مغطى في قرية شبشير طملاي ضمن مشروعات حياة كريمة لخدمة الأهالي، مؤكداً على استمرار التواصل الفعّال مع المواطنين.

كما وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني والتفتيش والمتابعة بفحص عدد من شكاوى المواطنين بشكل فوري، بالإضافة إلى قراره بصرف مساعدة مالية عاجلة لحالة إنسانية.

مساعدات إنسانية وتكليفات بفحص شكاوى المواطنين

في سياق سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين وفي لفتة إنسانية، أمر اللواء أبو ليمون بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية لحالة إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية بناحية طليا بمركز أشمون، لتخفيف أعباء تكاليف علاج زوجها.

كما كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع المستشار الهندسي بفحص شكوى مواطن من ناحية هورين ببركة السبع، يتضرر من تعنت موظفي الوحدة المحلية لعدم تطبيق تخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء. وكذلك فحص شكوى مواطن منوف بعدم استكمال إجراءات تعلية منزله.

استجابة سريعة لمطالب الأهالي

استمع المحافظ إلى طلب أهالي قرية شبشير طملاى لتنفيذ شبكة صرف زراعي مغطى، وكلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري باتخاذ الإجراءات اللازمة وإدراجها ضمن مشروعات حياة كريمة في المرحلة الثانية.

وفي السياق نفسه، وجه المحافظ الإدارة العامة للتخطيط العمراني بفحص طلب مواطن من ناحية الحلامشة ببركة السبع، والتأكد من وجود شارع في المخطط التفصيلي، بالإضافة إلى شكوى مواطن بطوخ دلكة بتلا بخصوص ترخيص قطعة أرض.

التحقيق في مخالفات بمراكز الشباب

استمع المحافظ لشكوى مواطن بخصوص مخالفات بأحد مراكز الشباب، وأمر بتشكيل لجنة من الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة لفحص المستندات والتأكد من صحة الشكوى.

أكد اللواء أبو ليمون على استمرار اللقاءات اليومية مع المواطنين لحل شكاواهم بشكل فوري، مشدداً على أهمية فتح قنوات التواصل المباشر مع المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق شراكة فعّالة وتعزيز الثقة من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.

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