"عاد من عمله فجأة".. عامل يضبط زوجته بأحضان عشيقها بغرفة نومه في التبين

واقعة غريبة شهدتها منطقة التبين، جنوب محافظة القاهرة، عندما عاد عامل إلي شقته، مبكرا عن موعد عودته من العمل، بسبب شعوره بحالة إعياء، ليتفاجأ بوجود شخص غريب نائما بجوار زوجته على السرير في غرفة نومه، ليتم تحرير محضر يتهم فيه زوجته بالزنا ويتم القبض علي المتهمين.

ورد بلاغ لضباط مباحث التبين، من عامل، مقيم بدائرة القسم، مفاده اكتشافه أثناء عودته لمنزله، وجود رجل غريب في غرفة نومه بصحبة زوجته.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود علاقة غير شرعية بين المتهم وزوجة المبلغ، وقامت بعمل نسخة من مفتاح الشقة له، ليأتي لها أثناء عدم وجود زوجها.

وتحفظت قوات الأمن على المتهمة وعشيقها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.