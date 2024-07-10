مصرع سيدة دهسها قطار خلال عبورها مزلقان في الدقهلية

لقيت سيدة مصرعها بمدينة ميت غمر محافظة الدقهلية، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها المزلقان أمام محكمة ميت غمر الجزئية، وتصادف مرور القطار، وجرى نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفي تحت تصرفات النيابة العامة.

مصرع سيدة دهسًا خلال عبورها قضبان السكك الحديدية

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور قسم شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بمصرع سيدة أسفل عجلات أحد القطارات .

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ميت غمر وسيارة الإسعاف إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين وقوع الحادث أمام محكمة ميت غمر ووفاة "ميرفت عبدالرحمن عبدالعزيز 44 عاما"، وذلك أثناء عبورها المزلقان وتصادف مرور القطار .

جرى نقل الجثمان الي ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى ميت غمر المركزى تحت تصرفات النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.