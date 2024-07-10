العثور على جثة شاب غارق بالبحر اليوسفي في المنيا

عثر أهالي مركز العدوة شمال محافظة المنيا على جثة طافية بالبحر اليوسفي اليوم الأربعاء.

وتلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير أمن المنيا للشمال يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة العدوة بوجود جثة طافية بالبحر اليوسفي.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى طه علي صالح يبلغ من العمر 14عاما، ومقيم شم القبلية وتم نقلها لمشرحة مستشفى العدوة.

وتشكل فريق بحث جنائي لمعرفة هوية المتوفى وظروف وملابسات الحادث وما إذا كان بها شبهة جنائية من عدمه.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.