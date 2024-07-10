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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سنجر: ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن رغبة فى أى حلول

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ مما يمكن أن نتصور، وهناك دراسة تشير إلى أن عدد الشهداء سيصل إلى 186 ألفًا في نهاية الحرب على غزة، ما يؤكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة غير مسئولة وتقتل الأطفال والنساء.

وأضاف الدكتور أشرف سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدًا أن توسيع نطاق الحرب واتساعها خارج نطاق قطاع غزة يجعل الشرق الأوسط في دائرة لن تنتهى، وبالرغم من أن أمريكا مهمومة بتحديات كبيرة وإسرائيل تجرها إلى "وحل".

وتابع خبير السياسات الدولية لقطاع أخبار المتحدة أن ما يقوم به نتنياهو لا يعبر عن مسؤولية ولا رغبة في الحل.

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