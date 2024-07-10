جامعة حلوان الأهلية تعلن عن فتح باب التحويل إلى كلياتها

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن فتح باب التحويل من الجامعات المختلفة إلى كلياتها للعام الجامعي 2024/ 2025، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 2024 وفقًا للشروط والضوابط التالية:



1- أن يكون الطالب حاصلًا على الحد الأدنى لمجموع الكلية المقرر من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عام حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع استيفائه لجميع شروط وقواعد القبول الأخرى.



2- أن يكون قد مضى على الطالب سنة دراسية على الأقل فى الجامعة المحول منها.



3- ألا تقل نسبة النجاح في أي مقرر من المقررات التي يتم نقلها للطالب عن 60%.



4- ألا يكون الطالب قد حصل على عقوبات تأديبية أو تم فصله.



5- ألا يزيد عدد الساعات التي درسها الطالب في الجامعة المحول منها على 50% من إجمالي عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج.

الأوراق المطلوب تقديمها من الطلاب الراغبين فى التحويل:



1- بيان حالة (شامل المحتوى العملي وبيان الدرجات) صادر من الجامعة المحول منها الطالب معتمد من أمانة الجامعات الأهلية.



2- يتم عمل مقاصة علمية لتحديد عدد الساعات المعتمدة أو السنوات المتبقية للحصول على الدرجة، والمواد التي يعفى منها الطالب لسابق نجاحه فيها بالكلية المحول منها.



3- يتم تقديم طلب التحويل والأوراق بمقر الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب بالمبني الإداري بجامعة حلوان الأهلية.