وزيرة التخطيط: تمويلات إضافية للقطاع الخاص الفترة المقبلة

كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن وجود تمويلات إضافية للقطاع الخاص في الفترة المقبلة وتنمية الموارد الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقالت “المشاط” أمام الاجتماع الأول للجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة الجديدة: إن الهدف من دمج وزارتى "التخطيط والتعاون الدولي" هو التكامل فيما يخص المناخ الاستثمارى.

وأضافت: أن بناء الانسان هو جزء من برنامج الحكومة الذى يرتكز على رؤية 2030.

وأشارت الوزيرة، إلى ضرورة الترشيد في الانفاق الاستثمارى وذلك بالتعاون مع مجلس النواب بلجانه المختلفة حتى يتم الوصول إلى معدلات تضخم ومستهدفات مالية مناسبة.