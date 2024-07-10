جودة التعليم تبحث سبل التعاون مع وزارة الأوقاف

استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور علاء عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الأوقاف، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.



وخلال اللقاء هنأ الدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية فضيلة الدكتور أسامة الأزهري على توليه حقيبة وزارة الأوقاف، وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتولي مهام وزارة الأوقاف، متمنيا له دوام التوفيق.



وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وهيئة ضمان جودة التعليم، واتفق الطرفان على التعاون من أجل النهوض بقضايا الدعوة وتجديد الخطاب الديني والتعليم والبحث العلمي ودعم الوسطية والاعتدال، وضرورة اتساق معايير الجودة مع متطلبات سوق العمل، والتركيز على مؤشرات وممارسات جديدة تمكن الخريجين لا سيما الأئمة والدعاة من توظيف التقانات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة الدعوة وأغراض التنمية.



كما اتفق الجانبان على تحكيم المعايير القومية الأكاديمية المرجعية للتعليم الأزهري المطورة وفقًا للجدارات، وإعداد وثيقة مقاييس معيارية للعمل الدعوي، تتضمن معايير ومؤشرات وممارسات دقيقة لشتى عناصر ومكونات جودة الأداء الدعوي، وتحكيمها وإعلانها؛ لتكون وثيقة مرجعية للسادة الأئمة والدعاة في مصر والعالم الإسلامي، تسهم في تطوير أدائهم بشكل مستدام.



من جانبه أثنى وزير الأوقاف على الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في النهوض بالتعليم في مصر، واعتزازه بالتعاون مع الهيئة في شتى الملفات التي تخدم الأهداف العليا للبلاد.



حضر اللقاء الدكتورة راجية علي محمود طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لشئون التعليم الأزهري، والدكتور أحمد علي سليمان، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومدير اعتماد التعليم الأزهري بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.