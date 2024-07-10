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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعاون مشترك بين مكتبة الإسكندرية ووزارة الشباب والرياضة التونسية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة في تونس
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استقبل الدكتور كمال دقيش، وزير الشباب والرياضة في تونس الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، وذلك على هامش زيارة الدكتور أحمد زايد لتونس لحضور مؤتمر تدور فعالياته حول "الجيل الرقمي". 

أشاد الوزير بالأنشطة والفاعليات التي تقدمها المكتبة وعبَّر عن رغبة وزارة الشباب والرياضة في تونس في التعاون مع مكتبة الإسكندرية في الأنشطة الثقافية الخاصة بالشباب العربي، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في هذا الضوء.
 

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد زايد عن ترحيب المكتبة بهذا التعاون، وذلك في ضوء العلاقات الحميمة التي تربط بين مصر وتونس.

احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الشباب والرياضة كمال دقيش مكتبة الإسكندرية