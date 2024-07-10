تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة للترشح لانتخابات المجالس المحلية

بدأت الأحزاب المصرية في الاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة على مجلس النواب، بعقد انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن شروط الترشح لانتخابات المجالس المحلية والأوراق المطلوبة.

وحدد قانون الإدارة المحلية الجديد، والذي تم مناقشته في الفصل التشريعي الأول وانتهت منه لجنة الإدارة المحلية، شروط الترشح الواجب توافرها لقبول أوراق الراغبين في الترشح لانتخابات المحليات كالتالي.

ونصت المادة 48 من قانون الإدارة المحلية، على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية المجالس المحلية ما يأتي:

1- أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

2- ألا يقل سِنه يوم فتح باب الترشح عن 21 سنة ميلادية.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

4- أن يكون أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونًا، وأن يقدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد بالإعفاء من أدائها قانونًا.

5- لا تقبل أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

6- أن يكون مدرجًا في قاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية، التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقًا للقانون المنظم لذلك.

7- لا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشاريخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين فيها، للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التى يعملون بها قبل تقديم استقالتهم.

8- عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

وحدد نص المادة 51 من مشروع القانون المقدم من الحكومة الأوراق المطلوبة الترشح، وهي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمترشح.

2- الشهادة الدراسية الحاصل عليها المترشح.

3- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

4- إقرار ذمة مالية أو ثروة له ولزوجه وأولاده القصر.

5- ما يثبت الانتماء الحزبي إذا كان المترشح منتميًا إلى أحد الأحزاب.