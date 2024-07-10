"ضحك ولعب وغُنى".. مدحت صالح في لقاء مفتوح مع منى الشاذلي بمهرجان العلمين

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي في حلقة استثنائية المطرب الكبير مدحت صالح، في المسرح الروماني بالمدنية التراثية بالعلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية.

وما بين الضحك واللعب والغنى والكشف عن الكثير من الأسرار، تتيح إدارة مهرجان العلمين الفرصة لجمهور ورواد وزوار مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، الفرصة لحضور تصوير الحلقة ومقابلة مدحت صالح وذلك بأسعار تبدأ من 600 جنيه فقط.

تغوص الإعلامية منى الشاذلي، في مشوار مدحت صالح يوم الخميس 11 يوليو الجاري، حيث يكشف العديد من كواليس مسيرته الفنية، كما تتضمن الحلقة مجموعة مميزة من أشهر أغانيه، وأيضا تقدميه لمجموعة من الأغاني لنجوم الزمن الجميل.

تصوير الحلقة سيتم في المسرح الروماني بالمدنية التراثية بمدنية العلمين الجديدة وسط آلاف من الجمهور الحقيقي من رواد الساحل الشمالي.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أعلنت بداية الشهر عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة - الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط) - تحت شعار "العالم علمين" خلال الفترة من 11 يوليو وحتى الأسبوع الأول من سبتمبر.