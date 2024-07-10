تسبب الوفاة بعد ساعات.. "صحة مطروح" تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة

ظهرت سمكة الأرنب، المعروفة أيضًا باسم سمكة النفيخة أو القُراض، مؤخرًا في عدد من الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك، ببعض المحافظات، مما أثار قلق المواطنين والجهات المعنية على حدٍ سواء، وعلي خلفية ذلك، حذر المركز الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، المواطنين من تناول أو بيع سمكة الأرنب المعروفة باسم النفيخة أو القُراض السامة، والتي تعد من الأسماك الأكثر سُمية في العالم وتسبب الوفاة عقب تناولها بساعات.

وأوضحت مديرية الشؤون الصحية برئاسة الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن سمكة الأرنب من الأسماك يتميز بالجلد الرمادي اللامع وأسنانها الحادة المدببة المنتفخة وهي تحتوي على غدد سامة تحت الجلد واللحم والكبد والأحياء، وأن أعراض التسمم لهذا النوع من الأسماك تظهر من خلال ضيق في التنفس غثيان، قئ، إسهال، هبوط في ضربات القلب وشلل في العضلات.

وكيل صحة مطروح: السم الموجود في سمكة الأرنب أخطر السموم على جسم الإنسان

ومن جانبه أوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن السُم الموجود في سمكة الأرنب هو سُم من نوع "تيترودوتوكسي" والذي يُعد من أخطر السموم على الإنسان وليس له أي أمصال مضادة حتى الآن.

وكيل صحة مطروح يوجه بتكثيف الرقابة على محلات بيع الأسماك

ووجه الدكتور مبروك سالم فرق إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة؛ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك؛ لضمان التأكد من عدم تداول ذلك النوع من الأسماك، داعياً المواطنين بضرورة تحري الدقة حال شراء الأسماك والتأكد من سلامتها.

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