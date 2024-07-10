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الأربعاء 10 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يناقشان خطة الدعوة والمساجد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث التعاون المشترك.

وخلال اللقاء هنأ محافظ الوادي الجديد “الأزهري” على توليه حقيبة الوزارة، وثقة الرئيس السيسي به وزيرًا للأوقاف.

من جانبه، هنأ الدكتور أسامة السيد الأزهري “الزملوط” على تجديد الثقة محافظًا للوادي الجديد، متمنيًا له مزيدًا من السداد والتوفيق.

وناقش الجانبان التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة الوادي الجديد في الدعوة، وإحلال وتجديد وصيانة وتطوير وفرش المساجد، وشئون القرآن الكريم بمحافظة الوادي الجديد.

اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وزارة الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى وزير الاوقاف