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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثانوية العامة 2024.. إصابة 2 من الطلاب بحالات إغماء وهبوط خلال أداء الامتحان بالدقهلية

حالات اغماء بين طلاب
حالات اغماء بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية
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أصيب طالب بحالة إغماء وطالبة بهبوط من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء أثناء اختبارات نهاية العام الدراسي لمواد الجيولوجيا والرياضة وعلم النفس. 

اصابة 2 من طلاب الثانوية العامة بحالات إغماء وهبوط خلال أداء الإمتحان في الدقهلية:

وشهدت مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالسنبلاوين إصابة الطالب محمود علاء محمود محمد 17 سنة، ومقيم السنبلاوين بحالة إغماء . 

كما أصيبت الطالبة هبة إيهاب ربيع محمد،  من قرية المنيل مركز طلخا بحالة هبوط وجرى نقلها الى مستشفى طلخا المركزي لتلقي العلاج.

 وأدى الامتحانات في محافظة الدقهلية 56 ألف و 299 طالب وطالبة، موزعين (37492 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و 8030 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و 10449 بالشعبة الأدبية، و131 دمج و9 مكفوفين و2 بالجنة الأورام و6 بالجنة سجن جمصة و323 طلاب التعليم الدولى امام 150 جنيه بالإضافة الى اربع لجان منها لجنه للمكفوفين ولجنه مستشفى الأورام ولجنه المتفوقين ولجنة سجن جمصة بإجمالى 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية.

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