بالفيديو| "استجاب لاستغاثتهما".. وزير العمل يستقبل عاملين ويوجه بضمهما إلى العمالة غير المنتظمة

استجاب محمد جبران وزير العمل إلى شكوى عَامِلين اثنين، من العمالة غير المنتظمة، واستقبلهما داخل مكتبه بالعاصمة الإدارية صباح اليوم الأربعاء، ووجه بتنفيذ مطالبهما كافة، بضمهما لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، للإستفادة من 6 منح سنوية، ومنح خاصة، كذلك الرعاية الصحية والطبية.

وقال الوزير: إنه شاهد فيديو للعاملين الاثنين، على مواقع "السوشيال ميديا"، قبل توليه حقيبة الوزارة بأيام قليلة، يطلبان فيه شمولهما بالرعاية والحماية من الحكومة، وعندما إختارته القيادة السياسية لهذه المهمة الوطنية قام بالبحث عن وسائل التواصل معهما، حتى حدث هذا اللقاء داخل مقر الوزارة.

وأوضح الوزير أن ثقافة "الجمهورية الجديدة"، إحترام المواطن المصري ،وتقديم الخدمات له بشكل لائق وكريم ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتوجهات الحكومة الجديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي.

وقال أيضًا أنه وجه كافة المديريات ،والإدارات المُختصة بتكثيف الجهود للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، ووصول الدعم والحماية والرعاية للمستحقين ، موضحًا أن ذلك إهتمام مباشر من الرئيس السيسي.

والعاملين الاثنين هما :سيد عفيفي حسين بحيري "55 سنة" ،من عزبة أبو باشا بمركز بنها قليوبية ،يعمل في مجال مبيض محارة منذ طفولته ،وعنده 3 أبناء ،والحاج محمد عبدالخالق عوض منتصر "53 سنة" من كفر ابو زكري ،بمركز بنها قليوبية،مبيض محارة أيضًا ،ولدية 4 أبناء.

وقال سيد عفيفي :"عملت الفيديو منذ أيام ،وقلت فيه ..محدش شايفنا ولا بيسأل فينا ،وإحنا عمالة غير منتظمة غلابة..ووالله بنشكر الرئيس السيسي ..احنا مش مصدقين إننا في مكتب وزير بالسرعة دي".

وتابع: "احنا فعلا في جمهورية جديدة".

بينما قال الحاج محمد عبدالخالق: “أنه سعيد جدًا بهذا اللقاء غير المتوقع ،الذي لم يُسفر فقط عن الانضمام الى منظومة العمالة غير المنتظمة ،ولكن توجيه مديرية عمل القليوبية بتوفير فرص عمل لأبنائهم،وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجونها، داخل مراكز التدريب المهني بالمحافظة”.

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