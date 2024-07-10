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الأربعاء 10 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بينهم مراقبان بامتحانات الثانوية العامة.. إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب ثلاثة أشخاص بينهم مراقبون بلجنة امتحانات الثانوية العامة بجروح وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين بطريق (المحمودية - دكرنس) امام قرية عزبة الحنجيري بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية وجرى نقل المصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

بينهم مراقبان بإمتحانات الثانوية العامة.. إصابة 3 فى حادث تصادم بالدقهلية:

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى  اخطارا من اللواء محمدعز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، بوقوع حادث انقلاب موتوسيكلين نتيجة الإصطدام بالمواجهة على طريق (دكرنس - المحمودية) مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس بقيادة المقدم إسلام صقر، رئيس المباحث، وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلٍ من :" فارس نافع محمد عبده 20 عاما، مقيم عزبة سلامة الربيعة مركز دكرنس ومصاب بكسر بالقدم اليسرى، وجرح قطعى بالقدم اليمنى وجرى  نقله الى مستشفى منية النصر؛ وعبد العال احمد يوسف ابراهيم 59 عاما، مقيم الحسينية محافظة الشرقية، مراقب لجنة امتحانات، وأصيب بكسر بالعمود الفقرى، وجرى نقله الى مستشفى دكرنس،  محمد احمد عبد الرحيم محمد 39 سنة الحسينية الشرقية مرقب لجنة امتحانات وإصابته كسر بالفخذ الايمن مع نزيف وجرح قطعى باليد اليسرى وجرى نقله الى مستشفى دكرنس.
تحرر عن  ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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